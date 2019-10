TESK Genel Başkanı Palandöken: "E-ticarette güvenilirlik sorgulanmalı"

E-ticaretin her geçen gün büyüdüğüne fakat bununla birlikte güvenilir olmayan sitelerin de arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnternetten alışveriş yapanların sayısı 8 yıl önce 5 milyon iken bugün 20 milyonu aştı. E-ticaret kolay ve hızlı alışveriş yapma olanağı sağlayarak hızla büyürken, güvenilir olmayan sitelerin de sayısı aynı oranda artıyor. Bu nedenle güvenilir ve bilinir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmamalı" dedi.İnternet alışverişlerinin artmasıyla sanal mecralardan dolandırıcılıkların da arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TÜİK'in verilerine göre geçtiğimiz yıl yüzde 29,3 olan internetten alışveriş yapanların oranları bu yıl yüzde 34,1'e çıktı yani e-ticaret sektörü son 1 yılda 2.9 milyon müşteri kazandı. E-ticaret her geçen gün büyürken sanal mecralardan dolandırıcılık yöntemleri de artıyor. Yalnızca dolandırıcılık amacıyla açılmış fakat e-ticaret sitesiymiş gibi gözüken web siteleri var. Kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı güvenilir olmayan sitelerin yanında sosyal medya hesapları üzerinden de aynı şekilde dolandırıcılık yapılabiliyor. ya bilgiler alınıp satış yapılmış gibi gösteriliyor ürün gönderilmiyor ya da yine ödemeyi alıp farklı ve alakasız bir ürün gönderiliyor" diye konuştu."E-ticarette hızlı büyüme kontrol edilebilirliği zorlaştırıyor"Vatandaşların nereden alışveriş yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "E-ticaretin bu kadar hızlı büyümesi kontrol edilebilirliği de zorlaştırıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız alışverişlerini gerçekten güvenilir ve bilinen olmayan site ve mecralardan yapmamalı. Güven sorunu yaşayan vatandaşlarımız için esnafımızın kapısı her zaman açık. Paravan şirketler üzerinden kurulan, menşei belli olmayan sitelerden yapılan alışverişin sonucu, marka adı altında kaliteden yoksun ve sahte ürünler oluyor. Öte yandan güvenilir olan sitelerin de kayıtlı ekonomi üzerinden alış - satış yapıp yapmadıkları kontrol edilmeli. Devlet bu noktada bir vergi zayiatına uğruyor mu bunu muhakkak sorgulamalı. Tüketicinin daha kaliteli daha ucuza ve hızlı alışveriş yapması her zaman desteklediğimiz bir durum ama bu bir ticaret ortamı ise. Kayıt dışı çalışan web siteleri olduğu sürece vergisini veren esnafımızın aleyhine haksız rekabet ortamı oluşur" şeklinde konuştu. - ANKARA