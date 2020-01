TESK Genel Başkanı Palandöken, "Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı"

Enerji kaynaklarının akılcı kullanılması ve enerji tasarrufunun önemine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enerji kaynaklarının israf edilmeden, akılcı, verimli kullanılması, önce bütçemiz, sonra ülkemizin bütçesi için kilit noktalardan biri. Ülkemiz ve içinde yaşadığımız dünyanın yaşanabilir kılınması için küçük adımlarla başlayarak evimizde, iş yerimizde, her yerde enerji tasarrufu yapmayı kendimize ilke edinmeliyiz" dedi.



Milli bir davranış haline gelmesi gereken enerji tasarrufunun önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemiz kullandığı enerji kaynaklarının neredeyse yüzde 90'ını ithal ediyor. İthal edilen her birim için dışarıya borçlanmış oluyor. Cari açığın artmasına neden olması yüzünden de ekonomimize olumsuz yansıyor. Bu yüzden enerji tasarrufu yapmak her birimizin vatandaşlık görevi. Bilinçli ve milli bir davranış haline getirerek enerji tasarrufunun önemine küçük yaşlarda çocuklarımıza da aşılamalıyız. Tükenebilir enerji kaynaklarının müsrif kullanılması, geleceğimizden çalmaktır. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bu dünyadan, çevreden kısmaktır. Evimizde başlayabileceğimiz küçük adımlar aslında ülke olarak düşünüldüğünde kocaman adımlara dönüşüyor" diye belirtti.



"Faturasını ben ödüyorum benzini ben koyuyorum demek yanlış"



Kullanım bedelini kendimiz ödüyoruz diye savurgan olmanın çok yanlış olduğunu hatırlatan Palandöken, "Gereksiz yere ışık ya da musluk açmak, toplu taşıma ile gidilebilecek yere özel araçla gitmek, binalarda ısı yalıtımı yaptırmamak, prizde takılı kablolar bırakmak, beyaz eşyada enerji tasarrufu olmayan ürünler tercih etmek, TV ya da bilgisayar kullanılmadığı halde açık bırakmak gibi daha birçok davranış, nasılsa faturasını ben ödüyorum diyerek savurganlık yapmaktır. Bu davranışlardan kendimiz değil çocuklarımız ve ülkemiz adına vazgeçmeli, tasarruf bilincini davranışlarımıza yerleştirmeliyiz. Dışa bağımlılığı azaltmak için enerji tasarrufu şart. Her yıl Ocak ayının 2'nci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nın bu bilinç ve duyarlılık ile geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA