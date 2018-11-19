TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafın Olmadığı Ekonomik Büyüme Düşünülemez"

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:52



19 Kasım 2018 Pazartesi 10:52

Perakende yasasının yeniden düzenlenerek kuralların konulması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni hükemet sisteminde yapılması gereken en önemli konulardan bir tanesi hiç kuşkusuz perakende sektörünün kurallarının konulmasıdır. Mantar gibi çoğalan zincir marketler karşısında küçük esnafın ayakta kalma mücadelesi verdiği unutulmamalı ve kuralsız çoğalmanın önüne geçilmelidir. Bunun için de yapılması gereken için fazla araştırmaya gerek yoktur, sadece perakendenin kurallarının konulması yeterli olacak. Esnafın AVM ve zincir marketlere karşı haklarının korunması artık kaçınılmaz oldu" dedi.Esnaf ve sanatkarın korunması ve geliştirilmesi için perakende yasasının tam olarak uygulanması gerektiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2015 Ocak ayında yürürlüğe giren perakende yasası maalesef ihtiyaca cevap vermiyor. Esnaf ve sanatkarın en çok ihtiyaç duyduğu konu AVM ve zincir marketlere karşı korunmak. Bu yasa ise tam olarak uygulanmıyor. Ekim ayı sonu itibariyle zincir market sayısı 30 bin 864'e çıktı. Artık her sokak başına yan yana mantar gibi türeyen zincir marketler esnafın ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bunun gibi birçok madde ya tam anlamıyla uygulanamıyor ya da yeterli gelmiyor. Perakende yasası esnaf ve sanatkarın haklarını koruyacak şekilde tekrar düzenlenmeli ve bununla birlikte tam olarak uygulanmalı. Uygulamaya geçmeyen yasanın esnafımıza hiçbir faydası olmuyor" diye konuştu.Ekonomik kalkınma ve büyümenin içerisinde esnafın payının büyük olduğunu kaydeden Palandöken, "Ülkemizin ekonomik dalgalanmadan hızla sıyrılması ve büyüme hedeflerine uygun adım devam etmesi sevindirici. Fakat bu ekonomik kalkınma ve büyüme hedeflerinin içerisinde esnafın payı yadsınamaz. Bakkalı, berberi, terzisi, kuaförü, manavıyla birlikte 2 milyon esnafımız ekonominin hayat damarlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla ekonomik büyüme için esnafın gelişmesini engelleyen tüm sorunları ortadan kaldırmak, esnafı desteklemek ve korumak, büyüyen pazarlardan yararlanması için teşvik etmek ilk hedeflerden birisi olmalıdır. Esnafın haklarını hukuki bir zeminde korumak temel önceliklerden sayılmalıdır" dedi. - ANKARA