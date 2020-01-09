TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafın sorunları Sosyal Politikalar Kurulunda masaya yatırıldı"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunda esnafın sorunlarının detaylı şekilde konuşulduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sayın Cumhurbaşkanına iletilmek üzere esnaf ve sanatkarlarımızın tüm taleplerini, tüm sorunlarını, çözüm önerileri ile birlikte Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında anlattık. Esnafın varlığının ve ahilik kültürünün sürekli olması için devletin esnafın yanında olması gerektiğini bir kez daha vurguladık" dedi.



Çankaya Köşkü'nde tüm sektördeki esnafın sorunlarının masaya yatırıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Prof. Dr. Vedat Bilgin'in başkanlığında Sosyal Politikalar Kurulu toplantısında berberden şoför esnafına, bakkaldan kasap esnafına kadar tüm esnafımızın sorunlarını masaya yatırdık. TESK Başkan Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar'ın katılımıyla esnafın ayakta kalmasının sosyal devletin de ayakta kalması demek olduğunu belirttik. Ekonominin en küçük birimi olan esnafımızın, en büyük meslek örgütü olan TESK olarak bizlerin en önemli isteğinin yaşanan sorunların, esnafımızın büyümesinde ve artmasının önündeki engellerin aşılmasıdır" diye konuştu.



"Perakende sektörü baştan aşağı yenilenmeli"



Başta kuralsızlık olmak üzere perakende yasasının yeniden düzenlenerek ihtiyaçlara cevap verir hale gelmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Kuralsızlık aldı başını gidiyor. Bir isme ait 10 bin mağazanın olması rekabet kurallarına aykırı iken ve etik değil iken, esnafımızın neredeyse tüm sektörlerini olumsuz etkilemesi artık kabul edilebilir bir durum olmaktan çıktı. Zincir marketlerin açılış ve kapanışlarına kural getirilmesi, yani bu kuralsızlık ortamının düzeltilmesi başta olmak üzere sosyal güvenlik konusunda yaşanan SSK ve BAĞ-KUR prim gün sayısının eşitlenmesi, esnafa özel ticari akaryakıt sağlanması, elektrik, su, doğalgaz gibi temel harcamalarda indirim sağlanması, krediye ulaşmak için sicil affı, girişimcilik kredilerinde esnaf tanımının Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'ndaki gibi olması, çek borcu olan esnafımızın hapis cezası yerine borçlarının yapılandırılması gibi sorunlar çözüm bekliyor. Esnaf ve sanatkarın, yani orta direğin ayakta kalması sosyal devletin de ayakta kalması demektir. Anayasamızda belirtildiği üzere devlet esnafın yanında olmalı, korumalı ve desteklemelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA