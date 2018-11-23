TESK Genel Başkanı Palandöken: "Geleceğimizi Öğretmenlerimiz İnşa Eder"

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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'ün 'Öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyerek öğretmenlerimizin geleceğimizi inşa etmekte büyük bir öneme sahip olduklarını vurgulamıştır. Usta olarak çırak ve kalfa yetiştiren, öğretmen niteliğinde olan esnaf camiamız adına tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.
Öğretmenlerin en önemli görevlerden birini üstlendiklerini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir birey yetişmesinde aileden sonra en önemli görev öğretmenlerindir. Bir insan yetiştirmenin değeri paha biçilemez, çünkü bir insan iki insanı yetiştirir çevresine ışık saçar. Bu da toplumların gelişmesi, huzur içinde var olması için kaçınılmazdır. Dolayısıyla öğretmenlerimiz en önemli görevlerden birini üstleniyorlar. Okulda hem anne, hem baba, hem arkadaş hem de öğretmen oluyorlar. Onlar bir ağaç gibi, öğrencileri de çiçek açan meyve veren dalları gibidir" dedi.
"Esnaf usta olarak çırak ve kalfa yetiştiren öğretmenlerdir"
Her mesleğin bir öğretmeni olduğunu ve 494 meslek dalında esnaf ve sanatkarların adeta öğretmen niteliğinde çırak ve kalfa yetiştirdiğini belirten Palandöken, "Esnafımız da usta çırak-kalfa ilişkisiyle ekonominin meyve verecek ağaçlarını yetiştiriyor. Hem işi öğretip hem Ahilik geleneğini yaşatıyor. Ahilik sisteminde esnaf ve sanatkarlar geceleri haksız rekabet yerine karşılıklı yardım ve sosyal dayanışmaya yönelik eğitim ve sohbetler yapardı. Ticarette ahlak ve iyi insan olmayı her zaman öncelik saymışlardı. Günümüzde de bu geleneği sürdüren 2 milyon esnafımız çırak ve kalfalarını aynı ahlaki sistem ile yetiştirmektedir. Bu vesile ile esnaf ve sanatkar camiamız adına bireyleri yetiştiren, geliştiren tüm eğitmenlerimizin ve öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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