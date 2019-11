TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda israfıyla mücadele seferberliği başlamalı"

Gıda israfıyla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyada 820 milyon insan açlıkla mücadele ederken üretilen gıdaların üçte biri israf ediliyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen bir türlü gıda israfının önüne geçilemedi. Ulusal ve küresel çaptaki israfı önlemek hepimizin sorumluluğundadır. Bunun için de toplumun en küçük birimi olan aileden başlamak üzere okullarda, yurtlarda, yemekhanelerde, otellerde, iş yerlerinde ve tüm kamu kuruluşlarında israfı önlemek için topyekun bir seferberlik başlatılmalı" dedi.Ülkemizde ve dünyada çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birinin gıda israfı olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gün geçtikçe artan ve bir türlü önlenemeyen gıda israfı hem ülkemizin hem de dünyanın kanayan yarası. Ancak maalesef gıda israfına ulusal ve küresel çaptaki diğer meseleler kadar önem verilmiyor. Dünya genelinde her yıl ortalama 750 milyar dolar değerinde gıda israf oluyor. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Yılda 214 milyar liralık gıdayı israf ederek 500 bin ton ekmek ve 18 bin ton sebze meyveyi çöpe atıyoruz. İsraf edilen gıdaların maliyeti, üreticinin, satıcının, tüketicinin yani herkesin cebinden çıkıyor. Milli servetimiz adeta heba oluyor. Oysa israf edilen gıdaların maliyetiyle ülkemize onlarca okul, kütüphane ve hastane yapılabilir. Kıt kanaat geçinen ve yardıma muhtaç olan binlerce kişinin yüzü gülebilir" diye konuştu."Üretim, dağıtım ve tüketim aşamasındaki israf son bulmalı"Üretim, tüketim ve dağıtım aşamasındaki israfın son bulması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Sebze ve meyvelerin dörtte biri daha soframıza gelmeden israf oluyor. Oysa israf ettiğimiz her bir gıda için başta su olmak üzere enerji kaynaklarımız ve emeğimiz de israf ediliyor. Çöpe attığımız her bir gıdada aç insanların hakkı var. Bu yüzden gıda israfıyla mücadelede herkese sorumluluk düşüyor. Öncelikle üretim aşamasında hasat yöntemi ve saklama koşulları revize edilmeli. Dağıtım aşamasında soğuk hava depoları ve hızlı dağıtım sağlanmalı. Satış aşamasında ise ürünler makul miktarlarda paketlenip satışa sunulmalı. Vatandaşlarımız da alışveriş yaparken tüketebileceği kadarını satın almalı. Okul sıralarından başlayarak çocuklarımıza israfla mücadele en iyi şekilde öğretilmeli. Gıda israfının önüne geçmek için yılda bir kez düzenlenen kampanyalar maalesef yeterli bilinç oluşturmuyor. Bunun için kamu spotları hazırlanmalı ve istikrarlı olarak mücadelemiz sürmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA