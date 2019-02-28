TESK Genel Başkanı Palandöken: "Girişimci Olmayan Toplumlar Gelişme Gösteremez"

Kaynak: İHA

Girişimciliğin bir ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle gelişmekte olan ülkeler için girişimcilik hem işsizliğin çözümü hem de ekonomik kalkınmanın en önemli parçasıdır. Küçük bir fikirle başlayan, büyük işler meydana getirmek için girişimcilik ruhu olmazsa olmazdır. Bu doğrultuda ruh ve çabası olmayan toplumlar gelişme gösteremez" dedi.Girişimciliğin küçük bir adımla başlayarak büyük bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sürekli büyüme ve gelişme gösteren dünyada toplumların ihtiyaçları da devamlı değişim gösteriyor. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için girişimcilik olmazsa olmaz bir kıstastır. Bazen küçük bir adım, küçük bir fikir, küçük bir sermaye bazen de daha büyük adımlarla başlayan girişimcilik çok büyük etkilere yol açar. Özellikle işsizliğin azalmasında, ekonomik büyümenin sağlanmasında büyük rol oynar. Bu nedenle her yıl Mart ayının ilk haftası Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda girişimciliğin önemini daha iyi kavramalıyız. Bugüne kadar 2 bine yakın kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi veren bir konfederasyon olarak biz de girişimciliği destekliyor ve artmasını diliyoruz. Bu konuda en önemli pay gençlerin ve kadınlarındır. Gençlerin yaratıcı fikirleri, çağa her daim ayak uyduran zihin ve yetenekleri ile kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanması gibi önemli kriterler var. Bu artıları kullanarak girişimci olan gençler, kadınlar, tüm vatandaşlar önce kendisine sonra da ülkeye büyük bir fayda sağlamış olur" dedi. - ANKARA