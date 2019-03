TESK Genel Başkanı Palandöken: "İndirim Aldatmacalarına Bir Yenisi Daha Eklendi"

Kaynak: İHA

İndirimlerin tamamen pazarlama stratejisinden ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Yaz indirimi, kış indirimi, bahar indirimi, sezon sonu indirimi derken indirim kampanyalarına bir de sezon ortası indirimleri eklendi. Daha yaz gelmeden çok sayıda mağazanın vitrinlerinde sezon ortası indirimleri baş gösteriyor. Hiçbir inandırıcılığı olmayan bu kampanyaların sadece ismi değişiyor. Sezon ortası indirimi adı altında yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim yapmak inandırıcı değil. Bunlar firmaların pazarlama stratejisinden başka bir şey değil. Üstelik sadece belli başlı birkaç üründe yapılan indirim bile afişlerde sanki tüm ürünlerde yapılmış gibi lanse ediliyor. Vatandaşlarımız tüm indirim tuzaklarına karşı dikkatli olmalı" dedi.Özellikle son zamanlarda yeni bir pazarlama tekniği haline getirilen sezon ortası indirimlerine karşı dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm özel günlerde yapılan indirim kampanyaları yetmiyormuş gibi bir de sezon ortası indirimi, garaj indirimi vs gibi taktiklerle vatandaşı yanıltıyorlar. Mağaza vitrinlerine konulan yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim kampanyası yalnızca satılmayan ve tek bedeni kalmış ürünlerde uygulanıyor. Bir de bunun üstüne bir alana bir bedava, ikinci ürüne yüzde 50 indirim, kapatıyoruz, devrediyoruz diyerek vatandaşları daha fazla tüketime yönlendirmek yanlış. Yüzde 50, hatta yüzde 100'e varan oranda zam yapıp sadece belirli ürünlerde indirime gidilmesi inandırıcı değil. Resmen satılmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri geliştiriyorlar. Bunlar yalnızca karlarını artırmakla kalmayıp enflasyonla mücadeleye de ket vuruyor" diye konuştu."Aldatıcı indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli"Rastgele indirim kampanyalarının tüketiciyi yanıltarak güven kaybettirdiğini anlatan Palandöken, "Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı. Vatandaşlarımız ise alışveriş yaparken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli. Özellikle AVM'lerdeki tekstil, kozmetik, teknolojik ürünler ile elektronik ve beyaz eşyada ucuzluk kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılmadan indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı" şeklinde konuştu. - ANKARA