TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kadınlar Günü'nü 81 ilimizde aynı anda kutluyoruz"
Kadınlara verilen değerin toplumların gelişmişlik ölçüsü olduğunu ve Ahi Evran Veli'nin hanımı Fatma Bacı'nın kurduğu "Bacıyan-ı Rum" yani Anadolu Kadınlar Teşkilatı ile kadınların aşına, işine bağlı olmaları konusunda yetiştirildiğini ve kadınların meslek sahibi yapılarak üretici...
08.03.2020 10:43
Kadınlara verilen değerin toplumların gelişmişlik ölçüsü olduğunu ve Ahi Evran Veli'nin hanımı Fatma Bacı'nın kurduğu "Bacıyan-ı Rum" yani Anadolu Kadınlar Teşkilatı ile kadınların aşına, işine bağlı olmaları konusunda yetiştirildiğini ve kadınların meslek sahibi yapılarak üretici konumuna getirildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Bacıyan-ı Rum, dünyada ilk kadın sivil toplum örgütlenmesidir" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 300 bine yakın üye ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarının 81 il ve ilçelerde bulunan 3 bin 4 esnaf odasında aynı anda kutlanacağını bildirdi. Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Aile içinden başlayarak hayatımızın her alanında var olan, sevgi ve fedakarlıkları ile yaşamımızı güzelleştiren kadınlarımız geleceği şekillendirmede önemli rol oynamayı sürdürüyor. Başımızın tacı kadınlarımızı bu özel günde tebrik ederken şiddet kurbanı olarak yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyor ve çok sevdiği çocuklarını, eşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabır diliyorum. Hayatımızın her alanında en büyük destekçimiz olan kadınlarımızın değeri yalnızca bir gün değil her gün bilinmeli. Kadınlar doğumdan ölüme kadar annemiz, eşimiz, kardeşimiz olmak üzere birçok rolde, hayatımızın her alanında yanı başımızdalar. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk kadınının üstlendiği görev hiçbir zaman unutulmadığı gibi bugün de aynı duygu ve düşüncelerle kadınlarımız kendilerine verilecek olan göreve her zamankinden daha hazır bir şekilde beklemektedirler. Çünkü geleceğimizi, yetiştirdikleri çocuklar ile birlikte kadınlar şekillendiriyor. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Dolayısıyla kadınların toplumun her alanında daha fazla var olması için desteklenmesi gerekir. Kadınlarımızın ekonomik anlamda iş gücüne katılımları, ticari hayatta var olmaları hem kendi ayakları üzerinde durmalarında hem ülkemizin kalkınmasında büyük bir önem arz ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 300 bine yakın üye ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarının 81 il ve ilçelerde bulunan 3 bin 4 esnaf odasında aynı anda kutlanacağını bildirdi. Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Aile içinden başlayarak hayatımızın her alanında var olan, sevgi ve fedakarlıkları ile yaşamımızı güzelleştiren kadınlarımız geleceği şekillendirmede önemli rol oynamayı sürdürüyor. Başımızın tacı kadınlarımızı bu özel günde tebrik ederken şiddet kurbanı olarak yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyor ve çok sevdiği çocuklarını, eşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabır diliyorum. Hayatımızın her alanında en büyük destekçimiz olan kadınlarımızın değeri yalnızca bir gün değil her gün bilinmeli. Kadınlar doğumdan ölüme kadar annemiz, eşimiz, kardeşimiz olmak üzere birçok rolde, hayatımızın her alanında yanı başımızdalar. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk kadınının üstlendiği görev hiçbir zaman unutulmadığı gibi bugün de aynı duygu ve düşüncelerle kadınlarımız kendilerine verilecek olan göreve her zamankinden daha hazır bir şekilde beklemektedirler. Çünkü geleceğimizi, yetiştirdikleri çocuklar ile birlikte kadınlar şekillendiriyor. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Dolayısıyla kadınların toplumun her alanında daha fazla var olması için desteklenmesi gerekir. Kadınlarımızın ekonomik anlamda iş gücüne katılımları, ticari hayatta var olmaları hem kendi ayakları üzerinde durmalarında hem ülkemizin kalkınmasında büyük bir önem arz ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kadınlar Günü'nü 81 ilimizde aynı anda kutluyoruz"
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Fatma Bacı, Palandöken, Güncel
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