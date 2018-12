TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kayıt Dışı İstihdam 16 Yılda Yüzde 18,1 Azaldı"

06 Aralık 2018 Perşembe 09:38



Kayıtlı istihdamın ekonomide yerinin önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52,1 iken, bu yıl Ağustos ayında yüzde 18,1 azalarak yüzde 34'e düştü. Kayıt dışı istihdam ile mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bununla mücadele çalışan ve çalıştıran herkesin görevidir" dedi.Kayıtlı istihdamın artmasının ekonomik kalkınma için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal güvenliğin önemine dair daha bilinçli bir şekilde mücadele edilmeli. TESK olarak geçtiğimiz yıl Sosyal Güvenlik Kurumu ile Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) işbirliğine imza attık. Bu işbirliği kapsamında destek için 15 ilde sosyal güvenlik hakkında bilinçlendirme konferansları düzenledik. Bu konferansların önemli faaliyetlerinden bir tanesi de esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesiydi. Çünkü sosyal güvenliğin önemini tüm esnafımız ve tüm çalışanlar, işverenler kavramalı. Bu herkesin haklarını koruyan önemli bir kavram" diye konuştu."Kayıt dışı istihdam 16 yılda yüzde 34 azaldı"Kayıt dışı istihdamla mücadelenin her geçen yıl etkisini gösterdiğine dikkati çeken Palandöken, "Devletin mücadelesi ve esnaf-işçi-işverenlerin bilinçlenmesi ile kayıt dışı istihdam her geçen yıl azalmaya devam ediyor. Öyle ki 2002 yılında yüzde 52,1 olan kayıt dışı istihdam oranı 2010'da yüzde 43'lere ve en son bu yılın Ağustos ayında yüzde 34'e kadar düştü. Tabii ki bu gelişme sevindirici. Fakat yüzde 5'lere kadar düşürmek bizlerin elinde. Bu mücadelede devletimize ve hükümetimize tüm esnaf camiası olarak destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bunun için sosyal güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi, sigorta primlerinde teşvik uygulaması, denetim sisteminin yeniden yapılandırılması gibi birçok strateji mevcut. Özellikle gençler, kadınlar, engelliler olmak üzere işsizler, küçük ölçekli işletmeler, az gelişmiş bölgeler gibi ayrı gruplara yönelik çok sayıda sigorta primi teşviki uygulanıyor. Böylece istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılması ve primlerini düzenli ödeyip kayıt dışı işçi çalıştırmayanların ödüllendirilmesi amaçlanıyor" dedi. - ANKARA