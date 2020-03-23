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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kredi erteleme kararı sevindirici"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüsle mücadele kapsamında Halk Bankası'nın 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyenlerin kredilerini erteleme kararı alması sevindirici" dedi.

23.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:07
TESK Genel Başkanı Palandöken:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüsle mücadele kapsamında Halk Bankası'nın 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyenlerin kredilerini erteleme kararı alması sevindirici" dedi.

Finansal istikranın korunması amacıyla bankaların kredi erteleme kararının esnaf ve ekonomi için sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüsle mücadele kapsamında Halk Bankası'nın 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyenlerin kredilerini erteleme kararı alması sevindirici. Esnafımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonuç vermiştir. Bu kararı alarak piyasanın nabzını rahatlatan yetkililere tüm esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Palandöken, "Bu arada özel bankaların da devletin üç bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bendevi Palandöken, Halk Bankası, Palandöken, Ekonomi

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