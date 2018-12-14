TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kültürümüzün Mirası Mesleklerimiz Yok Olmasın"

Kültürümüze has kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 11 dalda 123 farklı kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Bu mesleklere sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır" dedi.
Kaybolmaya yüz tutan mesleklere sahip çıkılmasının önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Anadolu'dan doğuya tüm bölgelerimizde çok eskilerden kalma, birer kültür mirası olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz var. En güncel listeye göre 120 farklı meslek bugün parmakla sayılacak kadar az icra ediliyor. Bunun en büyük sebebi tabii ki teknolojiye yenik düşmeleri. Gelişen ve değişen dünyada her şeyin makineler ile fabrikasyon üretim ile olması bu meslekleri günümüzde bitirme noktasına getirdi. Halen baba mesleği icraatta bulunan esnaf ve sanatkarlarımız mevcut. Bu mesleklere sahip çıkmak, Osmanlı ve öncesinden bu yana süregelen mirasımıza da sahip çıkmaktır. Çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz zaman onlara destek olup alışveriş yapmamız ve tamamen yok olmalarına engel olmamız lazım" diye konuştu.
"Kaybolan mesleklere faizsiz kredi desteği sürekli olmalı"
Yüzde 100 faiz indirimli kredi desteğinin sürekli olmasının kaybolmaya başlayan meslekleri yaşatmanın en önemli adımı olduğunu belirten Palandöken, "AVM'lerde esnafa yüzde 5, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yüzde 3 yer ayrılması yasa ile zorunlu hale gelmişti. Fakat AVM'lerde esnafın da, kaybolmaya başlayan meslek ustalarının da barınması çok zor. Çünkü bir AVM'de barınabilmek için oranın kirasının, aidatlarının, ortak giderlerinin o iş yeri için ödenebilir olması gerekiyor. Fakat esnaf ya da kaybolmaya yüz tutmuş meslek ustalarının bu giderleri karşılayacak gücü yok. Sattıklarından kazandıkları bu ödemeler için yeterli değil. Bu sebeple bu kalemlerde esnafa ayrıcalık tanınmalı. Bunun yanı sıra hibe desteği almadıklarına dair KOSGEB'den yazı getiren kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olan esnaf sanatkarlar 2015 yılından bu yana banka kredileri için başvurduğunda yüzde 100 faiz indirimi alabiliyor. Bu desteğin sürekli hale gelmesi bu meslekleri yaşatmak için en önemli adımlardan birisidir" dedi. - ANKARA
Bendevi Palandöken,Palandöken
14 Aralık 2018 Cuma 09:56