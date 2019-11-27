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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kumbara alışkanlığı yerini kredi kartına bıraktı"

Kredi kartı kullanımının arttığına ve reşit olmayan çocuklar ile gençlerin bile elinde kredi kartı olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Önceden gençler ve çocuklar çıraklık yaparak para kazanmayı, kumbara ile para biriktirmeyi öğrenirdi.

27.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:17TESK Genel Başkanı Palandöken:
Kredi kartı kullanımının arttığına ve reşit olmayan çocuklar ile gençlerin bile elinde kredi kartı olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Önceden gençler ve çocuklar çıraklık yaparak para kazanmayı, kumbara ile para biriktirmeyi öğrenirdi. Şimdi ise kumbara alışkanlığı yerini kredi kartlarına bıraktı. Artık reşit olmayan çocukların ve gençlerin bile elinde kredi kartları var. Kredi kartı sayısı 9 yılda yüzde 41 arttı. Kredi kartlarına yüklenmek, hatta artık 18 yaşından küçük çocukların eline bile kredi kartı vermek önce aile bütçemizi daha sonra ekonomimizi sarsar" dedi.

Kumbara kültürü bilmeyip aksine ellerinde kredi kartları olan çocukların olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eskiden çocuklar çıraklık yapar, emek harcayarak para kazanma davranışını kazanır, toplumla kaynaşır, kumbaralar ile para biriktirmeyi ve harcamayı öğrenirdi. Şimdi ise kumbara şöyle bir kenarda dursun, artık reşit olmayan çocukların ve gençlerin bile elinde kredi kartları var. Kumbara yok oldu, tasarruf bitti. Tamamen harcama alışkanlığı ile yetişen bir nesil geliyor. Öyle ki 2010 yılında 46 milyon olan kredi kartı sayısı bu sene ilk 9 ay sonunda 68,5 milyona çıktı. İnternetten alışverişlerin yaygınlaşmasının bunda tabii etkisi büyük ama kart kullanımı arttıkça borçlu sayısının arttığı rakamlar ortada. Kredi kartlarını olabildiğince az kullanmak ve çocuklarımıza da özendirmemek gerekiyor" dedi.

"Kredi kartı kullanımı arttıkça borçlu sayısı da artıyor"

Kredi kartının da, kredi kartı borçlularının da arttığını belirten Palandöken, "Her geçen gün kredi kartı kullanımı ve borçlu sayısı artıyor. Öyle ki bu yılın ilk 9 ayında kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 54 bin 619 kişi artarak 673 bin 189'a çıktı. Bireysel kredi kartı borcu devam eden ise 2,5 milyon kişi var. Piyasadaki nakit sıkışıklığı ile kredi kartlarına yüklenme arasında bir kısır döngü yaşanıyor. Kredi kartı kullanımı arttıkça nakit sıkışıklığı yaşanıyor, nakit sıkışıklığı yaşanan piyasada kartlara yükleniliyor. Maalesef bunun kimseye faydası olmadığı gibi önce ailemizi, sonra da ekonomimizi olumsuz etkileyecek bir durum" diye konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi

Kaynak: İHA

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