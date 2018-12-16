TESK Genel Başkanı Palandöken: "Merdivenaltı Gıdalarla Yeni Yıla Girmeyin"

16 Aralık 2018 Pazar 11:30



16 Aralık 2018 Pazar 11:30

Yılbaşı sofralarında merdivenaltı yiyeceklerin bulunmaması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Vatandaşlarımız yılbaşı sofraları için alışveriş yapmaya başladı. Bu alışverişlerde merdivenaltı şekerlemeden tatlıya, kuruyemiş, hindi, pasta, tatlı gibi gıda ürünlerinden uzak durulmalı. Kasabımız, manavımız, bakkalımız, pastacımız, tatlıcımız kısacası tüm esnafımız güvenilir bir alışveriş için vatandaşlarımızı bekliyor" dedi.Merdivenaltı gıda ürünleri üretiminin özel günlerde daha fazla arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız yılbaşı alışverişlerini yapmaya başladı. Bu alışverişin içerisinde pasta, şekerleme, kuruyemiş, hindi, şarküteri ürünleri, sebze-meyve ile hediyelik eşya, süsleme ürünleri mevcut. Yılbaşı sofralarımızı süsleyen bu gıda ürünleri ile evlerimizi, ağacımızı süsleyen süsleme ürünleri ise merdivenaltı kalitesiz ve sağlıksız yerlerden alındığı sürece sonuçları kötü olabilir. Hiç kimse hijyenik olmayan ama ucuz diye tercih edilen yiyecekler nedeniyle yeni yıla hastanede girmek istemez. Öte yandan çocuklarımıza, sevdiklerimize, ailemize aldığımız hediyelik eşyaların ya da süsleme ürünlerinin de bildiğimiz güvenilir yerlerden alınması çok önemli. Alınan ürünler uzun vadede eğer kalitesiz ise kendisini çeşitli deri hastalıkları ile ortaya çıkarıyor" diye konuştu."Güvenilir alışveriş için bildiğiniz yeri tercih edin"Yılbaşı için alınan yiyecekler hijyenik midir diye düşünmemek için bilinir ve güvenilir esnafın tercih edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Aldığım kuruyemiş taze midir, oyuncak kanserojen maddeler içeriyor mudur, sebze-meyve iyi midir ya da şekerlemenin içerisine ne katmışlardır diye düşünmemek için merdivenaltı ucuz, kalitesiz yiyecek ve ürünler alınmamalı. Esnafımızdan gayet güvenli şekilde alışveriş yapılabilir. Çünkü esnaf kendi yemediğini müşterisine satmaz. Bununla birlikte gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak satış yapar. Kesinlikle fiyatı ucuz diye içinde ne olduğu belli olmayan şekerleme, çikolata, pasta gibi ürünler tercih edilmemeli. Örneğin ucuz parfüm de, ucuz Uzakdoğu ürünü oyuncak da aynı oranda kanserojen madde içererek sağlığımızı bozabilir. Tamamen göz boyama amaçlı bir satış tekniği olarak fiyatını fazlasıyla düşürüyorlar. Yılbaşını hastanede geçirmek ya da ileride ciddi sağlık problemleri yaşamamak için bu tür sahtekarlıklara karşı vatandaşımız uyanık olmalı. Yeni yıl indirimi diye kanıp bilmediğiniz ve güvenilir olmayan yerlerden alışveriş yapmayın" dedi. - ANKARA