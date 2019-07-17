17.07.2019 17:35
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Milletimizin başı sağolsun"

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Milletimizin başı sağolsun"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Irak'ın Erbil kendinde bir Türk konsolosluk çalışanının şehit edildiği saldırıyı kınayarak, "Milletimizin başı sağolsun" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Irak'ın Erbil kendinde bir Türk konsolosluk çalışanının şehit edildiği saldırıyı kınayarak, "Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı nefretle kınadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türk diplomatlarına yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Saldırıda şehit düşenlere ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer kısa zamanda bu saldırıyı aydınlatıp, failleri adalet önüne çıkarmalıdırlar" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Bendevi Palandöken, Erbil, Irak, Güncel

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