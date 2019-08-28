TESK Genel Başkanı Palandöken: "Okul çevreleri de kantinler kadar güvenli olmalı"

Kantinlerde satılan yiyeceklere okul gıdası logosu konulmasının yanı sıra okul çevrelerinin de kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kantinlerde satılan yiyeceklere sağlıklı olduğunu belli eden okul gıdası logosu konulacak. Çocuklarımızın sağlığı için bu uygulama çok faydalı olacak. Bununla birlikte okul çevrelerindeki seyyar satıcılarla birlikte alkol, uyuşturucu, tütün ürünleri gibi birçok zehir tacirleri de kontrol edilmeli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını hem içeride hem dışarıda korumalıyız" dedi.



Okul gıdası logosunu kantinci esnafının da desteklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte 16 Eylül'de uygulamaya geçecek olan okul gıdası logosu, çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlayacak. Kantinci esnafımız zaten çocuklarımıza zarar veren gıda ve içecek ürünleri satmamaya dikkat ediyor. Okul gıdası logolu ürünlerin özellikle belirtilecek olması, bu nedenle daha güvenli bir ortam oluşturacak. Bu uygulamayı destekliyoruz fakat bununla birlikte okul çevresinde de önlemler artırılmalı. Çocuklarımızın sağlığını okul içinde olduğu kadar okul dışında da korumalıyız. Onların sağlığını tehlikeye atan seyyar satıcılara göz açtırılmamalı. Gelişmiş ülke olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde hijyensiz, sağlıksız gıda ürünleri satan seyyar satıcılar yakışmıyor" diye konuştu.



"Okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırılmalı"



Okul çevrelerindeki tehlikenin yalnızca gıda üzerine olmadığını hatırlatan Palandöken, "Çocuklarımızı bilinçlendirmek aile ve öğretmenin en önemli görevi. Okul çevrelerinde bilmediği, tanımadığı kişi ya da kişilerden bir şey satın almaması konusunda uyarı muhakkak yapılmalı. Fakat şu da unutulmamalı ki, okul çevrelerindeki tek tehlike yalnızca



açıkta yiyecek ve içecek satan seyyar satıcılar değil. Alkol, uyuşturucu, tütün ürünleri gibi birçok tehlikeli zehir tacirleri de maalesef mevcut. Bu nedenle aile ve öğretmenlerimiz her zamankinden daha dikkatli ve korumacı olmalı. Emniyet güçlerimiz de okul çevrelerinde bu ve bunun gibi zehir tacirlerine asla geçit vermemeli. Okul içerisinde de, dışarısında da çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okula gönderebilmemiz için güvenlik önlemlerinin ve kontrollerin arttığı bir eğitim-öğretim dönemi başlamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA