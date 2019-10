TESK Genel Başkanı Palandöken: "Özel markalı ürünler bir an önce sınırlanmalı"

Zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere getirilecek sınırlamanın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende sektöründe yapılacak düzenlemeler kapsamında zincir ve indirim marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere getirilecek sınırlama, piyasadaki tek üretici hakimiyetinin kırılması konusunda son derece önemli. Zincir ve indirim marketlerinde ucuzluk vaadiyle özel etiketli olarak satılan bu ürünler yıllardır piyasada haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Öyle ki bazı marketlerde bu ürünler rafların yüzde 80'ini kaplayarak tek üretici hakimiyetine sebep oluyor. Oysa tüm üreticilerin ürünleri raflarda yer almayı hak etmektedir. Bu kapsamda Perakende Yasası ile ilgili yapılan çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.



Perakende Yasası'nın ivedilikle güncellenerek haksız rekabetin son bulması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzun zamandır beklediğimiz Perakende Yasası ile ilgili yapılan düzenleme çalışmalarının bir an önce tamamlanarak hayata geçirilmesi esnafımız için hayati önem taşıyor. Esnaf ve sanatkarlarımızı zincir marketlerin haksız rekabetinden kurtaracak olan düzenlemeler kapsamında market raflarındaki özel etiketli ürünlere yapılacak olan sınırlama son derece olumlu. Çünkü bu ürünler esnafımızı bitme noktasına getirdi. Araştırmalar, market markalı ürünlerin cirosunun 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 70 artarak 50 milyar liraya yükseldiğini söylüyor. Hiçbir esnafımız bu haksız rekabetle başa çıkacak durumda değil. Vakit kaybedilmeden bu ürünlerin satışına sınırlama getirilmeli" diye konuştu.



"Esnaf ve sanatkarlarımız haksız rekabetten korunmalı"



Yapılacak düzenlemeler kapsamında esnaf ve sanatkarların haksız rekabetten korunmasını isteyen Palandöken, "Yapılan düzenlemeler kapsamında market raflarına yöresel ürün zorunluluğu getirilecek olması da sevindirici. Raflardaki ürün yelpazesi genişledikçe tüm yöresel ürün üreticileri de raflarda yerini alabilecek. Hem ürün çeşitliliği artacak hem de vatandaşlarımız farklı yörelerin ürünlerini tadabilecek. Tüm bu düzenlemelerle birlikte zincir marketlerin ve indirim marketlerin açılışları kurala bağlanmalı. Haksız ve yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturan bu işletmelerin çalışma saatlerine kesin bir sınırlama getirilmeli. Avrupa'da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmaları sağlanmalıdır. Zincir marketlerin hangi mesafelerde açılacağı, bölgenin nüfusu, gelir düzeyi ve market sayısı dikkate alınarak belirlenmelidir. Esnafımız haksız rekabete karşı korunmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA