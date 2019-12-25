Haberler » Ekonomi » TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var' - Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var"

Sigortasız ve kaskosuz araç sayısının çok yüksek olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde Ekim ayı sonu itibarı ile 23,1 milyon aracın 7,6 milyonu sigortasız, 18,4 milyonu ise kaskosuz. Her yıl 500 bin ile 1 milyon arası araç kazaya karışıyor.

25.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken:
Sigortasız ve kaskosuz araç sayısının çok yüksek olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde Ekim ayı sonu itibarı ile 23,1 milyon aracın 7,6 milyonu sigortasız, 18,4 milyonu ise kaskosuz. Her yıl 500 bin ile 1 milyon arası araç kazaya karışıyor. Dolayısıyla trafikte sigortalı ve kaskolu araç sayısını artıracak hamleler yapılmalı. Sigorta şirketleri paket indirimler ile araç sahiplerine teşvik indirimi getirmeli" dedi.

Trafikte tehlike arz eden durumları ortadan kaldırmak için sigorta şirketlerinin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafikte kazaya karışan araçlar hepimiz için tehdit oluşturuyor. Bazen suçlu yere, bazen hiç farkında olmadan kazaya karışabiliyoruz. Her ay 30 binin üzerinde, her yıl 500 bin ile 1 milyon arasında trafik kazası yaşanıyor. Dolayısıyla trafikte sigorta ve kaskonun olmanın önemi büyük. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre geçtiğimiz yıl Ekim ayı sonundan bu yıl Ekim ayı sonuna kadar sigortalı araç sayısı yüzde 3 artarken, kaskolu araç sayısı yüzde 3 azaldı. Geçtiğimiz yıldan bu yıla da hem sigorta hem kasko fiyatlarında yüksek oranlarda artış gerçekleşti. Trafikte herkes için tehdit oluşturan sigortasız ve kaskosuz araçların bu durumunu ortadan kaldırmak için sigorta şirketleri elini taşın altına koyarak fiyatlarda indirime gitmeli. Sigorta ve kasko paket indirimleri ile araç sahiplerini teşvik etmeli" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:36   Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen YaaniMail tanıtıldı - Ekonomi
12:32   Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak - Ekonomi
12:32   İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı - Ekonomi
12:27   Bakan Dönmez: "Bu hafta lansmanı yapılacak yerli otomobille birlikte depolama sistemleri de... - Ekonomi
12:21   80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazırlandı - Ekonomi
12:18   Akhisar'da 'zeytin hastalıkları ve zararlıları' konuşuldu - Ekonomi
12:10   Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iş arayan gence skandal sözler: Çatıya çıkana atla diyoruz - Ekonomi
11:53   Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 583,6 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı - Ekonomi
11:47   Şırnak'ta iki beldede yüzyıllardır devam başlık parası geleneği kaldırıldı - Ekonomi
11:00   Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahı üzerinde 30 milyon metrekarelik arazi el değiştirdi - Ekonomi
25.12.2019 12:46:06