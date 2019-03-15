TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tabela Kirliliğinin Önüne Geçilmeli"

Kaynak: İHA

Tüm iş yerlerinde Türkçe tabela kullanılması için çağrıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri tabelalarında dikkat çekmek için kullanılan yabancı kelimelere son verilmeli. Caddelerimizi tabela kirliliğinden arındırmak ve dilimizin yozlaşmasını önlemek için Türkçe tabela kullanımı özendirilmeli" dedi.Yabancı kelimelerin kullanıldığı tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle büyük şehirlerdeki cadde ve sokaklardaki tabelaların büyük bir kısmı yabancı kelimelerden oluşuyor. Yerli ürünlerimizin üretilip satıldığı iş yerlerinde bile dikkat çekmek için yabancı kelimelerin yazılı olduğu tabelalar kullanılıyor. Bunlar şehrin estetiğini yok ettiği gibi Türkçemizin yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Bu kirliliği önlemek için tüm iş yerlerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödüyor. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara tabela vergisinde indirim yapılırsa iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçer. İş yeri sahiplerini özendirmek için tabelalarında Türkçe kelime kullananlara vergi indirimi ya da muafiyeti getirilmeli. Bu konuda yeni dönemde tüm belediyeler Türkçe tabela konusuna ayrı özen göstermeli" dedi. - ANKARA