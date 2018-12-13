TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tüm Sektörler 2019'da Canlılık Bekliyor"

KDV ve ÖTV indiriminin 3 ay uzatılmasının yeni yıla daha iyi bir ekonomi ile girilmesini sağlayacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indirimi yıl sonu itibariyle bitecek. Piyasalara olumlu yansıyan bu indirimin 3 ay daha uzatılması, yeni yıla daha canlı bir ekonomi ile girmemizi sağlar" dedi.
Kasım ayında başlayan KDV ve ÖTV indiriminin uzatılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta yapılan vergi indirimleri piyasalara hareket getirdi. Birçok marka özellikle otomotiv sektöründe ziyaretçi akınına uğradı ve satış cirolarını artırdı. 1 Kasım'da başlayan indirim yıl sonu itibariyle son bulacak. Bu indirimlerin en azından 3 ay daha uzatılması yeni bir yıla girerken piyasaların bu yıla dair umutlarını artıracaktır. Çünkü yaşanan ekonomik dalgalanmadan kurtulurken insanlar artık yeni yıl, yeni umutlar diyerek satışların hep böyle olduğu zamanları bekliyor. İç ticarette kilit sektörlerdeki bu hareketlilik zincirleme olarak birçok sektöre de yansıyor" diye konuştu.
"Farklı sektörlerde de KDV ve ÖTV indirimi yapılmalı" Mobilya
, beyaz eşya, otomotiv gibi sektörlerle birlikte diğer farklı sektörlerde de KDV ve ÖTV indirimi yapılması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimlerinde yurt içi satışlar beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 artmıştı. Bu yıl da 2 ay süren bu indirimler aynı şekilde indirim yapılan sektörlerde satışları artırdı. Fakat bu sektörlerin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Daha farklı sektörlerde de vergi indirimleri yapılmalıdır. Çünkü satışların artması büyüme oranının da artmasında büyük bir etken. Şu da unutulmamalıdır ki, vergi indirimi vergi gelirlerini azaltmaz tam tersi artırır. Çünkü ürün ne kadar çok satılırsa vergisi de o kadar fazla olur. Satılmayan ürünün ise doğal olarak vergisi de olmaz" dedi. - ANKARA
Bendevi Palandöken,Ekonomi,Palandöken
13 Aralık 2018 Perşembe 10:18