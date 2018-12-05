TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türk Kadını Her Şeyin En İyisine Layıktır"

Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, kadınların toplumun her kademe ve noktasında en iyi şekilde yer alması gerektiğini belirtti. 5 Aralık Kadın Hakları Günü
nedeniyle bir mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk kadınının her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, "Türk kadını Mustafa Kemal Atatürk
sayesinde 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkına kavuştu. O günden beri her yıl Kadın Hakları Günü kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal haklarının elde edildiği gün olarak anılıyor. Türk kadını seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunda dünyada sadece 28 ülkede kadınlar yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip ve bu hakkı kullanan ülke sayısı 17 idi. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği önemi en açık şekilde gösteriyor. Kadınlar seçme ve seçilme hakkına Fransa
'da 1944, İtalya
'da 1945, Yunanistan
'da 1952, Belçika
'da 1960 ve İsviçre
'de 1971 yılında kavuştular" dedi.
"Kadınlar toplumun her kademesine etki eder"
Kadınların sahip olduğu hakları özgürce kullanmalarına olanak sağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kadın Hakları Günü kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farklılık oluşması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür. Atatürk'ün de dediği gibi dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Çünkü hepimizi doğuran, büyüten ve yetiştirerek hayata kazandıran kadınlarımızdır. Kadınlar sosyal hayatın her kademesine etki eder. O yüzden onların sahip olduğu hakları özgürce kullanmalarına olanak sağlamalıyız. Bu vesileyle Kadın Hakları Günü'nün kadınların daha özgür ve hiçbir kısıtlama ile karşı karşıya gelmediği günlere ulaşmasını diliyor, tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:15