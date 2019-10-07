TESK Genel Başkanı Palandöken: "Uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması sevindirici"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, iç hat uçak bilet fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulamasının sevindirici olduğunu belirtti. Ekonomi Kaynak: İHA
TESK Genel Başkanı Palandoöken, "İç hat uçak bilet fiyatlarında yeniden uygulanmaya başlayacak olan tavan fiyat uygulaması oldukça sevindirici. Bayram ve özel günlerde 900-1000 TL'ye kadar çıkan iç hat uçak biletlerine uygulanacak olan tavan fiyat uygulamasını destekliyoruz. Ancak tavan fiyat uygulamasına tüm uçak şirketleri harfiyen uymalıdır. Uygulanmak kaydıyla kararı destekliyoruz" dedi. - ANKARA