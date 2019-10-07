Haberler » Ekonomi » Haber

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması sevindirici"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, iç hat uçak bilet fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulamasının sevindirici olduğunu belirtti.

07.10.2019 18:40TESK Genel Başkanı Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, iç hat uçak bilet fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulamasının sevindirici olduğunu belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandoöken, "İç hat uçak bilet fiyatlarında yeniden uygulanmaya başlayacak olan tavan fiyat uygulaması oldukça sevindirici. Bayram ve özel günlerde 900-1000 TL'ye kadar çıkan iç hat uçak biletlerine uygulanacak olan tavan fiyat uygulamasını destekliyoruz. Ancak tavan fiyat uygulamasına tüm uçak şirketleri harfiyen uymalıdır. Uygulanmak kaydıyla kararı destekliyoruz" dedi. - ANKARA

Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:16 İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
22:11 Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı
21:14 Soma 2. Girişimcilik fuarı başladı
20:38 Denizli'de 16 bin ton ay çekirdeği hasat edildi
20:21 Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama
18:56 "42. MODEF EXPO 2019" açıldı
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler