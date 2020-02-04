TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni iş yeri açılırken fizibilite çalışması yapılmalı"

Kısa mesafelerle aynı cadde üzerine aynı sektörde açılan dükkanların birbirlerine zarar vermeye başladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019'da esnaf sayısı 40 bin 809 arttı fakat son 5 yılda en fazla kapanış da yine aynı yıl oldu. Bu kapanışların altında yatan ana sebep ise bir dükkan ara ile aynı sektörde aynı işi yapan kişilerin aynı iş yeri açmasından kaynaklanmaktadır. Yeni bir iş yeri açılırken mutlaka fizibilite yapılmalı ve yeni iş yerlerinin daha açılmadan kapanmasının önüne geçilmelidir" dedi.



Esnafın iş yeri açılışlarının fizibilite çalışmasının ardından yapılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf veya sanatkar olmak isteyenler iş yeri açarken maalesef iş yerini açacağı yerde ön çalışma yapmıyor. Bunun için fizibilite yapacak donanımda bir kurum ya da kuruma bağlı yer yok. Örneğin berber olmak isteyen kirasını uygun bulduğu ve yerini beğendiği yerde dükkanını açıyor. Fakat çok yakınında, arka sokağında veya iki dükkan yanında da bir berber dükkanı olabiliyor. Bu sefer birbirlerinin de işlerini azaltmaya başlıyorlar. İş yeri kapanışlarında bu noktanın da önemli bir payı var. Yalnızca belediyeden ruhsat alıp sicile kayıt yaptırmakla iş bitmiyor. Esnafın azalması ya da iş yerini kapatmak zorunda kalmaması için bu ön çalışmanın muhakkak yapılması lazım" diye konuştu.



"Esnaf iş yeri kapanışı en çok en kalabalık illerde oluyor"



İş yeri kapanışları hakkında bilgi veren Palandöken, "Geçtiğimiz yıl en fazla iş yeri kapanışında ilk 5 sırada sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Mersin var. Bu dönemde esnaf ve sanatkar iş yeri kapanışlarını en aza indirmek, bu kapanışlar altında yatan sebepleri çözmek gerekiyor. En kalabalık illerde en fazla kapanış olması da, yine aynı sokakta birden fazla aynı sektörde esnafın olmasının etkisi büyük. Kapanışlarda daha önemli birçok sebep var fakat o mahalle ya da caddenin potansiyelinin ölçülmesi, aynı sektördeki esnaftan da görüş alınması, nüfus ve yerleşim yerleri ile ilgili bilgi toplanması, büyük oranda kapanışları azaltır, aynı zamanda esnafın doğru yönlendirilmesini sağlar. Aksi takdirde örneğin karşı karşıya iki bakkalın olması ve ardından ikisinin ya da birinin iflas etmesinin önüne geçilmez. Çünkü açılışlarda fizibilite yok. O yaptı kazanıyor, bende kazanırım mantığı yanlış" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA