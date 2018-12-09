TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkole Dikkat"

Yılbaşına sayılı günler kala sahte alkol üretiminin hız kazandığını ve piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "2019'a sayılı günler var. Bu dönemde var olan kaçak alkol denetimleri daha da sıklaştırılmalı. Kolluk güçlerimiz bu fırsatçılara asla göz açtırmamalı" dedi.
Yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimlerinin sıklaştırılması gerektiğine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala yapılan denetimlerde binlerce şişe kaçak alkol ele geçirilmektedir. Ele geçirilenlerin yanı sıra bir de piyasaya sürülen ve sahtekarlar tarafından satışa sunulan kaçak alkol ürünleri var. Özellikle yeni yıla girmek için gün saydığımız şu tarihlerde kaçak alkolle yapılan mücadele hız kazanmalı ve sıklaştırılmalı. Çünkü kaçak alkol üreticileri ve satıcıları, yılbaşı gibi özel günleri fırsata çevirme peşinde" diye konuştu.
"Kaçak alkol yüzünden kayıt dışı ekonomi de artıyor"
Kaçak alkolün insan sağlığını hiçe saydığını ve her yıl çok sayıda ölüme neden olduğunu söyleyen Palandöken, "Zaten sağlığa zararlı olan alkol ürünleri bir de merdiven altında, içine koyulan maddelerin ne olduğu bilinmeden üretildiğinde ölümcül riskler taşıyor. Kaçak alkolün içerisine karıştırılan metil alkolün gözleri kör etme riski var. Her yıl kaçak alkol yüzünden onlarca vatandaşımız hayatını kaybediyor. Öte yandan kaçak alkol üreticileri ve satıcıları kayıt dışı ekonomiyi artırarak esnafa ve devletimize de zarar veriyor. Hem vatandaşlarımızın sağlığı için hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için kaçak alkole yönelik denetimler artırılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA
Bendevi Palandöken,Yılbaşı,Palandöken
09 Aralık 2018 Pazar 11:41