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TESK, kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılmasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca lira vergi, vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor.

15.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:26TESK, kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılmasını istedi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca lira vergi, vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yıl kutlamaları nedeniyle kaçak içki üretiminin arttığını belirtti.
Denetimlerde her ay litrelerce kaçak içki ele geçirildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
" öncesi kaçak içkiye yönelik denetimler artırılmalı. Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca lira vergi, vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor. Evde yapım gibi nedenlerle esnafın kazancı düşüyor. Kaçakçılıkla mücadeleyi destekliyoruz."
Palandöken, vatandaşlara da bandrolsüz, merdiven altı yapım ve riskli alkollü içkileri tercih etmemeleri uyarısında bulundu.

Palandöken, Yılbaşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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