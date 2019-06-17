17.06.2019 11:41
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TESK'ten "afetten zarar görenler için borç yapılandırma" talebi

TESK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yurdun çeşitli bölgelerinde yakın zamanda yaşanan yağmur, dolu, sel ve hortum felaketlerinin çok sayıda esnaf ve çiftçiyi zarara uğrattığını belirterek, "Doğal afetlerden zarar gören esnaf ve çiftçinin...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yurdun çeşitli bölgelerinde yakın zamanda yaşanan yağmur, dolu, sel ve hortum felaketlerinin çok sayıda esnaf ve çiftçiyi zarara uğrattığını belirterek, "Doğal afetlerden zarar gören esnaf ve çiftçinin ödeyemediği kredi borçlarında faizsiz yeni bir yapılandırmaya gidilmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, afetlerden büyük zarar gören ve borcu olan esnaf ile çiftçinin ekonomik yönden kolaylık beklediğini bildirdi. Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen yağmur, dolu, sel ve hortum felaketleri, çok sayıda esnafımızı ve çiftçiyi zarara uğrattı. Doğal afetlerden zarar gören esnaf ve çiftçinin ödeyemediği kredi borçlarında faizsiz yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Gecikmiş sigorta prim borçları ile vergi borçlarında ise erteleme yapılmalı."
Muhtemel doğal afetlere karşı iş yerlerinin sigortalanmasının önemine de değinen Palandöken, afetlerden mağdur olmamaları için esnaf ve sanatkarlara iş yerlerini sigortalatmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi

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