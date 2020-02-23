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TESK'ten "bankaların emeklilere verdiği promosyonlar güncellensin" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

23.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:30TESK'ten
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bankalarca emeklilere ödenen promosyonların yeni dönemde de devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.
Emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Emekli vatandaşımız, bankalarca ödenecek promosyon sayesinde rahat bir nefes alırken piyasalar da bu sıcak para sayesinde hareketlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Ekonomi

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