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TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-Arşiv fatura uygulamasının, esnafın tamamı internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

03.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:08 TESK'ten e-Arşiv fatura uygulaması için erteleme talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , e-Arşiv fatura uygulamasının, esnafın tamamı internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini ifade etti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren uygulamanın esnafa büyük yük getirdiğini savundu.
Esnafın uygulama için gerekli altyapıya sahip olmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal, manav, kasap gibi esnafımız yakınındaki bir iş yerine, örneğin bir lokantaya toplu satış yaparsa ve 5 bin liranın üzerinde fatura kesecekse bunu elektronik ortamda yapması gerekiyor. e-Arşiv fatura uygulaması, bütün esnaf internet ve diğer teknolojik altyapıyı tamamlayıncaya kadar ertelenmeli."

Palandöken, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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