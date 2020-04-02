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TESK'ten esnafa kısa çalışma ödeneği çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.

02.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:59
TESK'ten esnafa kısa çalışma ödeneği çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TESK'ten esnafa kısa çalışma ödeneği çağrısı - Ekonomi

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