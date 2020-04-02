TESK'ten esnafa kısa çalışma ödeneği çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
02.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:59
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi