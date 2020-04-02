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TESK'ten esnafa "kısa çalışma ödeneğine müracaat edin" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.

02.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:52
TESK'ten esnafa
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kısa çalışma ödeneğinin esnafa nefes aldıracağını belirterek, "Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli." ifadesini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle ekonomik açıdan en çok mağdur olan kesimin esnaf ve sanatkarlar ile işçiler olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren ya da durduran esnaf ve sanatkarlarımız ile yanında çalıştırdıkları işçiler 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıracak olan kısa çalışma uygulaması, yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği iş yerleri için de geçerli."
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Kaynak: AA

Etiketler: Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TESK'ten esnafa 'kısa çalışma ödeneğine müracaat edin' çağrısı - Ekonomi

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