Haberler » Ekonomi » TESK'ten GSS için süre uzatımı talebi - Ekonomi

TESK'ten GSS için süre uzatımı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır.

02.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:40 TESK'ten GSS için süre uzatımı talebi
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır." ifadesini kullandı.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren Ahilik Fonu uygulamasının esnafa büyük bir külfet getirdiğini iddia etti.
Bu uygulamanın ertelenmesini isteyen Palandöken, prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar ile yakınlarının genel sağlık sigortasından (GSS) yararlanmaya devam etmesi talep etti.
İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-Kur'luların, sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:
"Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon genel sağlık sigortalılar ile Bağ-Kur'lu vatandaşımızın uğrayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama ertelenmeli ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak herkes sağlık hizmetinden faydalanmalıdır."

Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:16   Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
13:12   Mobilya sektörü KDV indirimden memnun - Ekonomi
13:12   Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi
13:10   TİM/Gülle: İhracat bedelleri ile ilgili şartın kalkması olumlu - Ekonomi
13:09   Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
12:48   TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu - Ekonomi
11:28   Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı - Ekonomi
10:35   Son dakika: Poşetler yeni yılda da 25 kuruşa satılacak - Ekonomi
10:22   Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar - Ekonomi
10:09   Milli Piyango çekilişinde, noter üyelerinin şüpheli tavırları dikkat çekti - Ekonomi
2.01.2020 13:26:32