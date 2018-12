TESK'ten "Kayıt Dışı İstihdam" Değerlendirmesi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:44



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , kayıt dışı istihdamın 2002'de yüzde 52,1 iken bu yılın ağustos ayında yüzde 34'e gerilediğini belirterek, "Kayıt dışı istihdamla mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Palandöken, yazılı açıklamasında, kayıtlı istihdamın artmasının ekonomik kalkınma için çok önemli olduğunu ve bu konuyla daha bilinçli mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.TESK olarak geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu ile Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi'nde (KİDEP) iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Palandöken, "İş birliği kapsamında destek için 15 ilde sosyal güvenlik hakkında bilinçlendirme konferansları düzenledik. Konferansların önemli işlevlerinden biri de esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesiydi." değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, devletin mücadelesi ve esnaf-işçi-işverenlerin bilinçlenmesiyle kayıt dışı istihdamın her geçen yıl azalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52,1 iken, 2010'da yüzde 43'e, bu yılın ağustos ayında ise yüzde 18,1 azalarak yüzde 34'e geriledi. Bu gelişme sevindirici fakat yüzde 5'lere kadar düşürmek elimizde. Kayıt dışı istihdamla mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bunun için sosyal güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi, sigorta primlerinde teşvik uygulaması, denetim sisteminin yeniden yapılandırılması gibi birçok strateji mevcut. Özellikle gençler, kadınlar, engelliler olmak üzere işsizler, küçük ölçekli işletmeler, az gelişmiş bölgeler gibi ayrı gruplara yönelik çok sayıda sigorta primi teşviki uygulanıyor. Böylece istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılması ve primlerini düzenli ödeyip kayıt dışı işçi çalıştırmayanların ödüllendirilmesi amaçlanıyor."