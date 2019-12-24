Haberler » Ekonomi » TESK'ten 'kayıt dışı istihdamla mücadele' çağrısı - Ekonomi

TESK'ten "kayıt dışı istihdamla mücadele" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı istihdam oranının geçen yıl yüzde 33'e düştüğünü ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Esnaf-işçi-işveren üçgeni ve devletle birlikte vatandaşa da bu konuda sorumluluk düşüyor.

24.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:48 TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , kayıt dışı istihdam oranının geçen yıl yüzde 33'e düştüğünü ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Esnaf-işçi-işveren üçgeni ve devletle birlikte vatandaşa da bu konuda sorumluluk düşüyor." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı istihdamla mücadelede denetimlerin sıklaştırılmasının önemine dikkati çekti.
Kayıt dışı çalışanların devletin vergilerinden ve kendi emeklilik haklarından "çaldığına" işaret eden Palandöken, "Kayıt dışılıkla topyekun mücadele edilmeli. Bu mücadelede devletimize ve hükümetimize tüm esnaf camiası olarak destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu noktada sosyal güvenlik bilinci oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52 iken geçen yıl yüzde 33'e düştü. Bu düşüş, verilen mücadeleler ve bilinçlenme sayesinde gerçekleşen olumlu bir durum fakat yeterli değil. Hem yarınlarımızdan hem devletin kasasından çalan kayıt dışılıkla mücadeleye TESK olarak her zaman destek veriyoruz. Esnaf-işçi-işveren üçgeni ve devlet ile birlikte vatandaşa da bu konuda sorumluluk düşüyor. Çünkü bu durum hepimizin geleceğinden çalıyor. Kayıt dışı çalışmak asla kabul edilmemeli, böyle bir durumla karşılaşıldığında muhakkak devlete ve ilgili birimlere ihbarda bulunulmalı."

Palandöken, İşçi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:04   Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı - Ekonomi
15:04   TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor - Ekonomi
14:53   KARDÖKMAK, sıfırdan fabrika kuracak - Ekonomi
14:53   Ordu Valisi: "Hedefimiz sanayide 30 bin istihdam" - Ekonomi
14:52   İTSO'dan KVKK seminerine dâvet - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
12:44   Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok - Ekonomi
12:14   Üstü açılır lüks Ferrari, icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı - Ekonomi
24.12.2019 15:13:55