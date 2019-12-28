Haberler » Ekonomi » TESK'ten 'kuru yemiş alışverişinde esnafları tercih edin' çağrısı - Ekonomi

TESK'ten "kuru yemiş alışverişinde esnafları tercih edin" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuru yemiş alışverişlerinde esnafların tercih edilmesini istedi.

28.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:36 TESK'ten
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuru yemiş alışverişlerinde esnafların tercih edilmesini istedi.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, kuru yemiş fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.
Söz konusu ürünlerde meydana gelen fiyat artışlarının talebi azalttığını aktaran Palandöken, bu durumun sektörü olumsuz etkilediğini kaydetti.
Palandöken, kuru yemişte ithal yerine yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yerli üretici ne kadar desteklenirse maliyetler de o oranda düşer. Azalan maliyetler de tüketiciye en iyi şekilde yansıtılır. Büyük marketler yerine esnaflar tercih edilirse vatandaşlarımız kaliteli kuru yemişe daha kolay ve ucuz ulaşmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:21   MB kredi kartı aylık azami faiz oranlarını 0.2 puan düşürdü - Ekonomi
13:18   İsmail Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih - Ekonomi
13:18   Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Bursa'nın yerli otomobilin merkezi olarak seçilmesi... - Ekonomi
13:08   "Türkiye'nin Otomobili" heyecan yarattı - Ekonomi
13:04   Bakan Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'nin temelini attı - Ekonomi
12:14   Son Dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız - Ekonomi
11:45   Türk'ün otomobili de bıyıklı olur! Tasarımdaki detay mest etti - Ekonomi
11:30   Yerli otomobilin CEO'suna canlı yayında fiyat soruldu - Ekonomi
10:16   Kredi kartı faiz oranları düşürüldü - Ekonomi
10:15   Dünya basınında yerli otomobil: Tesla'ya meydan okumayı umuyor - Ekonomi
28.12.2019 13:28:11