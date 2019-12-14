Haberler » Ekonomi » TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı - Ekonomi

TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli.

14.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:06TESK'ten
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." uyarısında bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:
"Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli."
Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:28 MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı - Ekonomi
10:19 Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında konut yapılacak ilçeler belli oldu - Ekonomi
10:11 Palandöken: "Sahte milli piyango biletlerine dikkat" - Ekonomi
10:06 TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı - Ekonomi
10:02 Digiturk yerli dizi çekiyor - Ekonomi
22:53 Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor - Ekonomi
22:37 Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz - Ekonomi
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi - Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Ekonomi
14.12.2019 10:37:57