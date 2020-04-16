Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TESK'ten "Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı esnasında bakkal ve büfelerin açık kalması gerektiğini belirterek, "Bakkal ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz." ifadesini kullandı.

16.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı esnasında bakkal ve büfelerin açık kalması gerektiğini belirterek, "Bakkal ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerde uygulanacak yasak sırasında bakkal ve büfelerin açık olması için İçişleri Bakanlığına müracaat ettiklerini bildirdi.
Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mahalle bakkallarının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve büfeler açık kalmalı. Bakkal ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz. İnsanlar, hayati önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını bakkaldan hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evlerine dönebilir. Böylece sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak vatandaşımız ve esnafımız kazançlı çıkar." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, Kovid-19'a karşı sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda vatandaşların ve esnafın sağlığını korumak adına alınan tüm önlemlerin arkasında olduklarının altını çizdi.
Ülke genelindeki birçok bakkalda veresiye defterlerinin işlemeye devam ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Kovid-19'dan dolayı piyasada nakit sıkışıklığının yaşandığı bugünlerde bakkallarımızın büyük bir sosyal dayanışma örneği olan veresiye defterleri işlemeye devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi bakkallarımız ticari işletme olmasının yanı sıra mahallenin faizsiz bankası ve güvenliğidir. Nakit parası olmayan, kredi kartlarını dolduran vatandaşlarımızın imdadına yine bakkal amcalarımız koşmakta. Zincir marketler yüzünden gün geçtikçe kan kaybeden bakkal esnafımız basit bir önlem sayesinde bu süreçte yeniden canlandırılmalı. İmkanı olmayan vatandaşlarımız da veresiye defteri sayesinde ihtiyaçlarını rahatça giderebilmeli."

Kaynak: AA

Etiketler: Palandöken, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Ekonomi
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var Ekonomi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
Haberler ›› Ekonomi ››TESK'ten 'Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın' talebi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:28: Bursa iş dünyası üniversite hastanesini yalnız bırakmadı - Ekonomi 12:24: Mersin'de açık alanda erik hasadı başladı - Ekonomi 12:24: Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta düştü - Ekonomi 12:21: Uğur Derin Dondurucu ücretsiz garanti süresini 7 yıla çıkardı - Ekonomi 12:19: Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Ekonomi 11:52: Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı - Ekonomi 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber