TESK'ten "stokçuluk" uyarısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli." ifadesini kullandı.
12.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:02
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli." ifadesini kullandı.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünleri bulmanın zorlaşacağına yönelik iddiaların satış fiyatlarına yansıdığına dikkati çekti.
Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığına işaret eden Palandöken, "Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşı kazıklamayacak esnafımıza güvenmeli, alışverişi ondan yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünleri bulmanın zorlaşacağına yönelik iddiaların satış fiyatlarına yansıdığına dikkati çekti.
Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığına işaret eden Palandöken, "Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşı kazıklamayacak esnafımıza güvenmeli, alışverişi ondan yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Palandöken, Türkiye, prim, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Ekonomi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ekonomi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Ekonomi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ekonomi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı