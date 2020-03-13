TESK'ten uçak biletlerine ilişkin "cayma hakkı" talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hava yolu şirketlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenmek istenen uçak biletlerinde vatandaşa yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Tüm uçuşlarda fark...
13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:38
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , hava yolu şirketlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenmek istenen uçak biletlerinde vatandaşa yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Tüm uçuşlarda fark alınmadan cayma hakkı tanınmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının ulaşımdaki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Özellikle yurt dışı seyahat biletlerinin iptali konusunda taleplerin yoğun olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenmek istenen uçak biletlerinde hava yolu şirketleri vatandaşlara yardımcı olmalı. İlgili makamlardan bu seyahatlerin yapılmaması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuldu. Aylar öncesinden iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde hava yolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan vatandaşlarımız için bir sene boyunca değişim hakkı verilmeli. Yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda fark alınmadan cayma hakkı tanınmalı."
Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının ulaşımdaki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Özellikle yurt dışı seyahat biletlerinin iptali konusunda taleplerin yoğun olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenmek istenen uçak biletlerinde hava yolu şirketleri vatandaşlara yardımcı olmalı. İlgili makamlardan bu seyahatlerin yapılmaması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuldu. Aylar öncesinden iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde hava yolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan vatandaşlarımız için bir sene boyunca değişim hakkı verilmeli. Yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda fark alınmadan cayma hakkı tanınmalı."
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Kaynak: AA
Etiketler : Palandöken, Ekonomi
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