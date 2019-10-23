Haberler » Ekonomi » TESK'ten yanıltıcı kampanyalara düzenleme talebi

TESK'ten yanıltıcı kampanyalara düzenleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılan indirimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fiyatlar önce şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler satılıyor.

23.10.2019 11:02TESK'ten yanıltıcı kampanyalara düzenleme talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılan indirimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fiyatlar önce şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler satılıyor. Tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına düzenleme getirilmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, kış gelmeden başlayan "kış indirimlerinin" gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
Aldatıcı indirim kampanyalarının tüketicinin güvenini zedelediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Birçok büyük mağazada daha kış gelmeden kışlık ürünlere yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. Artık indirim sezonu diye bir sezon kalmadı. Fiyatlar önce şişirilip sonradan indirim varmış gibi ürünler eskisinden bile pahalıya satılıyor. Bu aldatıcı kampanyalar tüketicinin güvenini zedelediği gibi ekonomiye de zarar veriyor. Vatandaşları yanıltan ve piyasanın dengesini bozan indirim kampanyalarına düzenleme getirilmeli."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:06 TCMB'den repo ihalesi
11:04 Altın fiyatlarında yatay seyir
11:02 TESK'ten yanıltıcı kampanyalara düzenleme talebi
10:49 "Devlet Hesapları"nda Maastricht kriterleri sağlandı
10:49 Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi
10:46 Avrupa borsaları
10:42 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
23.10.2019 11:34:53