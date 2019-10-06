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TESK'ten "yerli ürün kullanın" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yerli ürün kullanmak hem üreticiye hem de ekonomiye en büyük destektir.

06.10.2019 10:50TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yerli ürün kullanmak hem üreticiye hem de ekonomiye en büyük destektir." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ürün kullanımının önemine dikkati çekti. Üreticilerin korunması için gerekli tedbirler alınması gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Özellikle domates, fasulye ve biber gibi ürünlerin bol olarak üretiminin olduğu bir dönemde salça ithal edilmesi çiftçimize yapılan en büyük haksızlıktır. Yerli ürün kullanmak hem üreticiye hem de ekonomiye en büyük destektir. İthalat izinleri verilirken ince elenip sık dokunmalı. Yerli üreticiyi korumak adına bunu yapmak herkes için milli görev olmalı. Domates gibi ürünlerde, çiftçimizin elinde ürünlerin kalarak perişan olmaması için ithalat izinleri, ihtiyaca göre olmalı. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz konuma tekrar gelmemiz için çiftçimizi, tarım alanlarımızı ve tarım ürünlerimizi korumamız gerekiyor."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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