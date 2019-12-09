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TESK'ten yılbaşı için "sahte içki" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı paketlerinin içine sahte içkiler konularak piyasaya sürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, yılbaşı alışverişlerinde, bu hediye sepetlerindekilerin yanı sıra ürünlerin belgeli ve bandrollü yani...

09.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:18TESK'ten yılbaşı için
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , yılbaşı paketlerinin içine sahte içkiler konularak piyasaya sürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, yılbaşı alışverişlerinde, bu hediye sepetlerindekilerin yanı sıra ürünlerin belgeli ve bandrollü yani kontrol ve denetiminin yapılmış olmasına dikkat etmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın 8 ayında toplam 267 bin 102 litre kaçak içki ele geçirildiği hatırlattı.
Yeni yıl yaklaşırken, sahte içki üretenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Palandöken, " sepetleri ve paketlerinin içine sahte içkiler konularak piyasaya sürülüyor. Vatandaşlarımız, yılbaşı alışverişlerinde, bu hediye sepetlerindekilerin yanı sıra ürünlerin belgeli ve bandrollü yani kontrol ve denetiminin yapılmış olmasına dikkat etmeli." uyarısında bulundu.
Palandöken, sahte içki üretenlerin toplum sağlığıyla oynadıkları gibi esnafın kazancından da çaldıklarını vurgulayarak, kolluk kuvvetlerinin denetimleri artırmasının önemine işaret etti.
Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlere dair haberleri artık almak istemediklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Özel günleri fırsata çevirmeye çalışanlara karşı dikkatli olalım. Aynı zamanda yılbaşı gecesi maliyeti düşürmek adına sahte alkole başvuran lüks mekanlarla da karşılaşılabiliyor. Bu nedenle güvenilir mekanlar tercih edilmeli."

Palandöken, Türkiye, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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