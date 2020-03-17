Menü
Haberler ›› Ekonomi ››TESK: Virüsten kaçıp 'merdiven altı'na yakalanmayın - Ekonomi

TESK: Virüsten kaçıp 'merdiven altı'na yakalanmayın

Vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın.

17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:34
TESK: Virüsten kaçıp 'merdiven altı'na yakalanmayın
Vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın. Virüs bahane edilerek ucuz ve kalitesiz ürünler yapılıyor. Sağlığımızı koruyalım derken sağlığımızdan olmayalım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bendevi Palandöken, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Ekonomi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Ekonomi
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Ekonomi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Ekonomi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Ekonomi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı