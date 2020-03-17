TESK: Virüsten kaçıp 'merdiven altı'na yakalanmayın
Vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın.
17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:34
Vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın. Virüs bahane edilerek ucuz ve kalitesiz ürünler yapılıyor. Sağlığımızı koruyalım derken sağlığımızdan olmayalım" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Bendevi Palandöken, Ekonomi
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