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TESK "yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini" bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların ötelenen sorunlarının 2020'de çözülmesini talep etti.

01.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:32 TESK
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların ötelenen sorunlarının 2020'de çözülmesini talep etti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, 2 milyon esnaf ve sanatkarın meslekleriyle ilgili çeşitli problemleri olduğunu ifade etti.
Bu sorunları TESK olarak dile getirdiklerini belirten Palandöken, geçen yıl ötelenen konuların 2020'de hızlı bir şekilde çözülmesini umut ettiklerini kaydetti.
Palandöken, esnaf kesiminin ekonominin en önemli ayağı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Zincir marketlerin ve AVM'lerin yarattığı haksız rekabet, ticari akaryakıt verilmesi, sıfır faizli kredi destekleri, etkin bir sicil düzenlemesi, borçlar için yapılanma, elektrik, su, doğal gaz ve internette esnafa özel indirimler gibi konuların ilk önce çözülmesi gerekiyor. Esnafa verilen destek, ekonomiye ve vatandaşa doğrudan destek niteliğindedir."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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