Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TESK Yönetim Kurulu video konferansla toplandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu'nun bu ayki toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

07.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:08
TESK Yönetim Kurulu video konferansla toplandı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu'nun bu ayki toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, Kovid-19 salgını sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm yolları ele alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››TESK Yönetim Kurulu video konferansla toplandı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Ekonomi
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi Ekonomi
136 bin firmanın kredi taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var Ekonomi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:50: KUTO Başkanı Akdoğan; "Üyelerimizin sorunlarını TOBB'a iletiyoruz" - Ekonomi 14:50: Aydın Ticaret Borsası - Ekonomi 14:49: AB Warner Bros ve Universal ortaklığını onayladı - Ekonomi 14:49: Çin'den gelen iyi haberler doğal taş ihracatçılarını sevindirdi - Ekonomi 14:46: Burhaniye'de sebze meyve dikimine başlandı - Ekonomi 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:45: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak - Ekonomi 12:26: Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı - Ekonomi 11:34: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:33: Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi - Ekonomi 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 10:36: Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak - Haber