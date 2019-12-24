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TESKİ'de eğitimler aralıksız devam ediyor

TESKİ Genel Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım yenileme, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme eğitimleri verildi.

24.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:06 TESKİ'de eğitimler aralıksız devam ediyor
TESKİ Genel Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım yenileme, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme eğitimleri verildi.

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, daha bilinçli ve sağlıklı personeller için çalışmalarını sürdürülüyor. Bu kapsamda TESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde, TESKİ personeline ilk yardım yenileme eğitimi verildi. Büyük bir özveri ile yapılan eğitimler kapsamında 40 TESKİ personeli eğitim aldı. İlk yardım sertifikası bulunan personellerin 3 yılda bir yapılan eğitimler ile ilk yardım sertifikaları yenilendi.

Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimleri

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından da kurum içi eğitim kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme" başlıklı eğitim verildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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