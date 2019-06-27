27.06.2019 14:35
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TESKİ'den 2019-2024 toplantıları

TESKİ

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce 2019-2024 döneminde ilçelere yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında vatandaşlarla birlikte durum değerlendirme toplantıları düzenleniyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce 2019-2024 döneminde ilçelere yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında vatandaşlarla birlikte durum değerlendirme toplantıları düzenleniyor.

Yarım milyondan fazla aboneye ulaşan TESKİ Genel Müdürlüğü dev kadrosuyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Kapaklı , Çerkezköy , Hayrabolu , Şarköy , Çorlu , Muratlı , Malkara ilçelerinde bulunan STK'lar, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştiren toplantılarda vatandaşların talep ve öneriler dinlenerek, 2019-2024 döneminde yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında bilgi verildi.

Genel Müdür Dr. İçöz ve Başkan Kadir Albayrak'ın ilçelerdeki toplantıları devam edecek. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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