Menü
Haberler ›› Güncel ››TESKİ korona virüs nedeniyle 2 ay süre ile suları kesmeyecek - Güncel

TESKİ korona virüs nedeniyle 2 ay süre ile suları kesmeyecek

TESKİ'den yapılan duyuruda virüs salgınının önlenmesi amacıyla su faturası borcu olan abonelerin 2 ay süre ile borçtan dolayı su kesme işleminin yapılmayacağını açıklandı.

13.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:07
TESKİ korona virüs nedeniyle 2 ay süre ile suları kesmeyecek
TESKİ'den yapılan duyuruda virüs salgınının önlenmesi amacıyla su faturası borcu olan abonelerin 2 ay süre ile borçtan dolayı su kesme işleminin yapılmayacağını açıklandı.

Korona Virüs şüphesinin ülke sınırlarında görülmesi ile ülke genelinde yoğun bir şekilde çeşitli tedbir ve önlemler alınıyor. Çeşitli önlem ve tedbirler kapsamında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Virüs salgınını önlemek ve ve hijyen tedbirleri kapsamında su faturası borcu olan konut abonelerine 2 ay süreyle borçtan dolayı su kesme işlemi yapılmayacaktır" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı