TESKİ Malkara'da çalışmalarına devam ediyor
Kurulduğu tarihten bu yana Malkara genelinde büyük altyapı yatırımları gerçekleştiren TESKİ, Malkara'da çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.
18.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:50
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TESKİ tarafından 2014 yılından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük ilerleme sağlandı. Alt yapı çalışmalarına Teteköy mahallesinde devam ediyor. Teteköy mahallesinde yürütülen çalışmalar ile kullanım ömrü tamamlanmış 400 metrelik eski içme suyu boruları değiştirilerek yerine standartlara uygun içme suyu hattı döşeniyor.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TESKİ ile işbirliği içerisinde başarılı çalışmalara imza attıklarını, altyapı problemlerinin çözümü ve ihtiyaçların karşılanması konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA