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TESKİ özel teknoloji ile su sorununu çözdü

TESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, su arızalarının tespiti ve onarımı vatandaş mağduriyetini gidermek ve su israfını önleyip kayıp kaçağın önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler teknolojik cihazlarla donatılıp 11 ilçede faaliyet gösteriyor.

13.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:18
TESKİ özel teknoloji ile su sorununu çözdü
TESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, su arızalarının tespiti ve onarımı vatandaş mağduriyetini gidermek ve su israfını önleyip kayıp kaçağın önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler teknolojik cihazlarla donatılıp 11 ilçede faaliyet gösteriyor. Çorlu 'nun Hıdırağa Mahallesinin bir kısmında basınç yetersizliği talepleri üzerine TESKİ özel teknoloji ile su sorununu çözdü.

TESKİ ALO 185 Çağrı Merkezine aktarılan, Hıdırağa Mahallesinin bir kısmında, ( Kore Mahallesi bölgesinde) basınç yetersizliği talepleri üzerine TESKİ ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu yeri belli olmayan içme suyu hattı arızası olduğu, arıza sonucu suyun yüzeye çıkmadığı, yerin altına kaçak su şeklinde aktığı tespit edildi. Genel Müdürlüğü özel dinleme ekibi bölgeye sevk edildi.

Emniyet Güçlerinin desteğiyle mahalle içerisinde zaman kaybetmeden tespit kazıları, bölgeyi daraltmaya yönelik vana koyma ve yer altı dinleme çalışmaları gerçekleştirildi. İki noktada yüzeye çıkmayan yüksek debili arıza tespit edilmiş ve arızalar onarıldı. Onarılan arızalar sonrasında bölgedeki basınç yetersizliği sorunu giderildi. Mahalle sakinleri tarafından ALO 185 Çağrı Merkezine hızlıca problemin çözülmesinden dolayı teşekkür telefonları edildi.

TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen yüzeye çıkmayan su arızalarının tespiti ve onarımı vatandaş mağduriyetini gidermek ve su israfını önleyip kayıp kaçağın önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler teknolojik cihazlarla donatılıp 11 ilçede faaliyet gösteriyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çorlu, Kore, Güncel

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