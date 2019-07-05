''Teşkilatı olmayan başkan, kökü olmayan ağaç gibidir''

Başkan Büyükakın, "Her daim teşkilatlarımızla birlikte daha iyisi için çalışacağız. Hem teşkilatlarımız hem de belediyelerimiz işlerini sıkı tutacaklar, halkla bütünleşecekler ve vatandaşımızın derdiyle dertlenecekler" açıklamasını yaptı.

Gölcük ve Kartepe teşkilatlarına 31 Mart yerel seçimleri için ortaya koydukları emek için teşekkür eden Başkan Büyükakın, Gölcük ve Kartepe Belediye başkanlarını da tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlerinde AK Parti teşkilatlarının çok büyük bir aile olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Teşkilatı olmayan bir başkan kökü olmayan ağaç gibidir. Bizlere gerek seçim döneminde gerek seçim sonrası verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"HALKIMIZA HİZMET YOLUNDA TEŞKİLATLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile beraberindeki heyetleri ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Halkımıza hizmet yolunda sağlıklı bir şekilde yürüyebilmemiz için teşkilatlarımıza ihtiyacımız var. Teşkilatlarımız köklü bir ağaç gibidir. Sizlerin vatandaşlarımızla kurduğu irtibat, bizlerin sahada oluşu, insanımıza verdiğimiz hizmetlerde hızımızı artıracaktır.Dün olduğu gibi bugün ve yarın da teşkilatlarımızın halkın arasında olması bize sahadan sağlıklı bilginin gelmesi demektir" ifadelerini sarf etti.

"VATANDAŞIMIZIN GÖNLÜNDEN ASLA ÇIKMAYACAĞIZ"

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin ortaya koyduğu tüm hizmetlerle birlikte yakaladığı başarı AK Parti teşkilatlarıyla olmuştur" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, "Her daim teşkilatlarımızla birlikte daha iyisi için çalışacağız. Ancak başarıyı da bu şekilde yakalamış oluruz. Hem teşkilatlarımız hem de belediyelerimiz işlerini sıkı tutacaklar, halkla bütünleşecekler ve vatandaşımızın derdiyle dertlenecekler" ifadelerini sarf etti. Ziyaretlerinde AK Parti teşkilatları ve halka hizmet veren herkesin üzerine düşen sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Biz, biz gibi davranacağız ve biz gibi olacağız. Vatandaşımızın gönlünden asla çıkmayacağız, çıkmamak içinde çok çalışacağız" hatırlatmasını yaptı. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.